تزامنا مع تحليق طائرات الاستطلاع.. قوات النظام تقصف ريفي حلب وحماة

تشهد محاور كفرعمة وكفرتعال غرب محافظة حلب، قصفا متقطعا منذ ساعات، من تمركزات قوات النظام في ريف حلب.

على صعيد متصل، قصفت معسكرات النظام بالمدفعية الثقيلة قرية العنكاوي في سهل الغاب شمال غرب محافظة حماة، تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

وكانت القوات التركية استهدفت مواقع لقوات النظام في بلدة خان السبل في ريف إدلب، تزامنا مع استهداف الفصائل بالمدفعية الثقيلة والصواريخ لتجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في حنتوتين والدانة شمال مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد ظهر اليوم، جولات اعتيادية للقوات التركية على خطوط التماس مع قوات النظام في جبل الزاوية ومحاور أخرى بريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري رصد قبل ساعات سقوط عدة صواريخ من نوع “أرض – أرض” على محيط قريتي الشيخ بحر وحربنوش، تزامنا مع تحليق طائرات الاستطلاع الروسي في أجواء ريف إدلب الشمالي.

كما استهدفت قوات النظام بعشرات القذائف الصاروخية مناطق متفرقة من جبل الزاوية.