تزامنا مع تحليق طائرات “التحالف الدولي” في ريف دير الزور.. إنزال جوي ومداهمات في بلدة الشحيل

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليقا مكثفا لطائرات “التحالف الدولي” في أجواء ريف دير الزور الشرقي، تزامنا مع تنفيذ عملية أنزال جوي ومداهمات في بلدة الشحيل في ريف دير الزور.

وكانت الطائرات حلقت على ارتفاعات منخفضة، وفتحت جدار الصوت.

وتشهد مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، تصاعدا في نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” بشكل كبير، على الرغم من جميع الحملات الأمنية لقوات التحالف الدولي وقسد، ويتركز نشاط التنظيم بشكل رئيسي في محافظة دير الزور، ولا سيما الريف الشرقي منها.

ووفقا لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن نشاط التنظيم تصاعداً خلال الشهر الأخير، حيث شن أكثر من 39 عملية بين تفجير عبوات ومفخخات، وإطلاق نار واستهداف وإعدام، وذلك خلال الفترة الممتدة منذ الـ 19 من الشهر الفائت، وحتى يومنا هذا

وتسببت تلك العمليات بسقوط خسائر بشرية فادحة في مناطق نفوذ قسد في كل من ريف دير الزور وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، حيث وثق المرصد السوري مقتل واستشهاد 28 شخص، هم 6 من المدنيين بينهم طفلين ومواطنة، و22 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية ومن العاملين ضمن مؤسسات “الإدارة الذاتية”.