تزامنا مع تحليق طائرات حربية.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان ريف عين عيسى

قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة ريف عين عيسى، حيث استهدفت مساء اليوم، قريتي هوشان والخالدية ومناطق على طول طريق “m4” مستهدفين منازل المدنيين هناك، ما أدى إلى اندلاع الحرائق في الأراضي الزراعية في قرية الخالدية، تزامنا مع تحليق طائرات حربية تركية في أجواء المنطقة.

وكانت مصادر موثوقة أبلغت المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مجموعة تابعة للفصائل الموالية لتركيا، تمكنت من التسلل خلال الساعات الفائتة إلى داخل بلدة عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام بريف الرقة الشمالي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، تزامنا مع دوي انفجار عنيف هز المنطقة، لم تعرف طبيعته، فيما تسببت الاشتباكات بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجانبين.