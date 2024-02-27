تزامنا مع تحليق طائرات حربية روسية.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان 3 قرى في ريف حلب

تزامنا مع تحليق طائرات حربية روسية.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان 3 قرى في ريف حلب

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة قرى النيربية وشعالة و سد الشهباء بريف حلب الشمالي ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي، تزامناً مع تحليق طائرات حربية روسية في أجواء المنطقة.

وفي 21 شباط، اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين “القوات الكردية” والنظام من جهة، وفرقتي الحمزة والعمشات من جهة أخرى، على محور أناب بناحية شران بريف عفرين.

وأشار المرصد السوري في 20 شباط، إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفتا بالمدفعية الثقيلة قريتي سموقة والشعالة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب.