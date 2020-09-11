تزامنا مع تحليق طائرة استطلاع مجهولة في أجواء إدلب.. قوات النظام تستهدف ريفي حلب وإدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليقا مكثفا لطائرة مسيرة مجهولة الهوية في أجواء المنطقة الحدودية مع لواء إسكندرون غرب محافظة إدلب.

على صعيد آخر أطلقت قوات النظام قنابل مضيئة على محور الرويحة جنوب إدلب، تزامنا مع استهدافات بالرشاشات الثقيلة لمواقع الفصائل هناك.

كما أطلقت قنبلة مضيئة على محور بلدة آفس شمال غرب مدينة سراقب.

واستهدفت قوات النظام والمسلحين الموالين لها بالرشاش الثقيلة محاور بلدة كفر حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت “غرفة عمليات الفتح المبين” قد تمكنت من قتل عنصر من قوات النظام وإصابة آخر يعتقد أنه ضابط، على محور قرية بالا غرب محافظة حلب.

كما ألقت طائرة استطلاع مذخرة يرجح بأنها إيرانية، أكثر من 10 قنابل على مواقع الفصائل عند نقاط التماس مع قوات النظام في جبل الزاوية وبلدة البارة في ريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، صباح اليوم، تحليقا لطائرة حربية روسية في أجواء محافظة إدلب، بالتزامن مع شنها لغارتين على المنطقة الواقعة بين مدينة إدلب وقرية الشيخ يوسف.

واستهدف فصيل “أنصار الإسلام” مواقع لقوات النظام في محور المشاريع بسهل الغاب بالقذائف الصاروخية، في حين استشهد مواطن متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أيام، جراء قصف صاروخي لقوات النظام على منطقة أريحا جنوبي إدلب.