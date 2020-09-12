جرحى من الجنود الأتراك جراء استهداف النقطة التركية في ريف عفرين بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مجهولة

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب عدد من الجنود الأتراك، اليوم، جراء قصف بري استهدف النقطة العسكرية التركية في قرية الغزاوية غرب عفرين.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن القذائف انطلقت من مناطق ريف حلب الشمالي الخاضعة لنفوذ قوات النظام والقوات الكردية، بالتزامن مع ذلك، كانت تحلق طائرة استطلاع مجهولة في أجواء المنطقة.

يذكر أن منطقة الغزاوية تتواجد فيها معبر تجاري بين مناطق الفصائل الموالية لتركيا ومناطق نفوذ هيئة تحرير الشام.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفا بقذائف المدفعية، أمس، قرى مرعناز المالكية وشوارغة التابعة لناحية شران ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.