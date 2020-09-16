تزامنا مع تحليق طائرة حربية.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان ريف تل أبيض وتستهدفان نقاط قوات النظام

قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، مساء اليوم، قرية سارونج في ريف تل أبيض شمال الرقة، واستهدفت منازل المدنيين ونقاط قوات النظام العسكرية هناك، تزامنا مع تحليق طائرات استطلاع وطائرة حربية في أجواء عين عيسى وتل أبيض، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 14 أيلول، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف صوامع “قزعلي” ضمن نفوذ “قسد” في ريف تل أبيض الغربي، تزامناً مع قصف مدفعي من “قسد” لمواقع نفوذ القوات التركية في المنطقة.