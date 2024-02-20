تزامنا مع تحليق طائرة حربية.. انفجارات تدوي في بادية ديرالزور

دوت انفجارات في المنطقة الجنوبية لمدينة دير الزور، نتيجة قصف مجهول استهدف 3 مواقع على الأقل للميليشيات الموالية لإيران في بادية دير الزور الجنوبية، تزامنا مع تحليق طائرات حربية مجهولة في سماء المنطقة.

بالتوازي مع الاستهداف، هرعت 3 سيارات إسعاف إنطلقت من المستشفى العسكري بمدينة دير الزور نحو الموقع المستهدف، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

وجاء ذلك، بعد ساعات من استهداف الميليشيات لقاعدة معمل كونيكو للغاز شمال مدينة دير الزور، بطائرات مسيرة أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران.

واستأنفت المجموعات الموالية لإيران هجماتها على القواعد الأمريكية في سوريا، بعد توقفها لنحو أسبوع.

وصعد الجانب الأميركي ضد الميليشيات التابعة لإيران بمحافظة دير الزور، عبر استهدافات جوية سواء بالطائرات الحربية أو الطائرات المسيّرة، مستهدفاً مواقع ونقاط وآليات عسكرية ومستودعات سلاح وذخائر بمناطق متفرقة خاضعة لنفوذ الميليشيات.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 14 شباط، 9 جولات من الاستهدافات الجوية الأميركية على دير الزور منذ مطلع العام 2024، طالت 39 موقعاً وهدفاً للميليشيات التابعة لإيران، وتسببت بمقتل 34 منهم، هم: 12 من الجنسية السورية، و6 من حزب الله اللبناني، و6 من الجنسية العراقية، و10 من جنسيات غير سورية، بالإضافة لمقتل سائق صهريج أيضاً.

كما تسببت الاستهدافات بإصابة 15 آخرين بجراح متفاوتة، فضلاً عن خسائر مادية فادحة بالمواقع المستهدفة.