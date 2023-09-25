تزامنا مع تحليق طيران مسير مجهول في أجواء المناطق المحاذية لسيطرة الميليشيات الإيرانية.. “التحالف الدولي” يجري تدريبات بالذخيرة الحية في قاعدة عسكرية بريف الحسكة

محافظة الحسكة: أجرت قوات “التحالف الدولي” اليوم، تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية والمدفعية الثقيلة، في إطار تدريباتها الروتينية.

ووفقا للمصادر فإن فريق فرنسي ضمن قوات “التحالف الدولي” سيجري تدريبات على الطائرات الحربية والكشافة والرمي على أهداف وهمية وذلك في منطقة تل بيدر قاعدة قسرك شمالي الحسكة، كما شاركت قوات سوريا الديمقراطية، بالتدريبات.

وأفادت مصادر المرصد السوري أن طيران مسير مجهول حلق على علو منخفض في أجواء المناطق الفاصلة بين “قسد” مع الميليشيات الإيرانية على طول السرير نهر الفرات ضمن ريف دير الزور.

وتأتي التدريبات لرفع الجاهزية القتالية لدى الجنود، في ظل التطورات والأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة من تصعيد بين الميليشيات الإيرانية من جهة، وقوات “التحالف الدولي” من جهة أخرى.

وأشار المرصد السوري في 18 أيلول الجاري إلى سماع دوي انفجارات عنيفة في ريف الحسكة الجنوبي، ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لقوات “التحالف الدولي” وبمشاركة قوات سوريا الديمقراطية في قاعدة “التحالف الدولي” ببلدة الشدادي في ريف الحسكة.