تزامنا مع تحليق طيران مسير مجهول.. قوات أمريكية و”قسد” تنتشران في حقل العمر النفطي شرق ديرالزور

تزامنا مع تحليق طيران مسير مجهول.. قوات أمريكية و”قسد” تنتشران في حقل العمر النفطي شرق ديرالزور

محافظة ديرالزور: انتشرت القوات الأمريكية وعناصر من “قسد” ضمن حقل العمر النفطي بريف ديرالزور الشرقي، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران مسير مجهول في سماء الحقل.

وتأتي هذه العملية كخطوة احترازية في حال جرى استهداف القاعدة من قبل الميلشيات الإيرانية والفصائل الموالية لها، حيث تشهد قواعد قوات “التحالف الدولي” استهدافات منذ إندلاع الحرب في قطاع غزة بتاريخ 7 من تشرين الأول لعام 2023 في إطار عمليات “الإنتقام لغزة”.

ورصد نشطاء المرصد السوري منذ قليل إلى دوي انفجارات في القاعدة الأمريكية بمعمل كونيكو للغاز شمال دير الزور، ناجمة عن تدريبات عسكرية للقوات الأمريكية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والتسديد على أهداف وهمية، في إطار رفع الجاهزية القتالية للقوات ودعم منظموتها الدفاعية