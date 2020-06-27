تزامنا مع تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة.. قوات النظام تقصف محور كبانة ضمن جبل الأكراد

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم السبت، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، دون معلومات عن إصابات، تزامن ذلك مع تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة، ورصد المرصد السوري قبل ساعات، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام، استهدفت خلاله مناطق في الرويحة وبينين وسفوهن وفليفل والحلوبة وكفرعويد بريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن إصابات إلى الآن.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، مقتل عنصر في قوات النظام برصاص قناص من المجموعات الجهادية، يوم أمس، على محور سفوهن في جبل الزاوية، فيما قصفت قوات النظام المتمركزة في برج زاهية، محاور ضمن جبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.