تزامنا مع تحليق لطائرات مذخرة في الأجواء.. انفجارات عنيفة تضرب مناطق نفوذ قوات النظام في ريفي إدلب وحلب

هزت انفجارات عنيفة مناطق في قرية مرناز الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حلب الغربي، دون معلومات مؤكدة حتى اللحظة حول طبيعة تلك الانفجارات، حيث ترافقت مع تحليق لطائرات مذخرة بدون طيار في الأجواء، كما ضربت انفجارات مماثلة قرية الطليحية الخاضعة لسيطرة قوات النظام أيضاً بريف إدلب، وسط معلومات عن استهدافها من قبل طيران مسير، ولم ترد أنباء حتى اللحظة عن الخسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري قبل قليل، غارات جوية نفذتها مقاتلات روسية على تلال كبانة في “جبل الأكراد” بريف اللاذقية الشمالي، تزامنا مع قصف صاروخي مكثف يطال مناطق متفرقة من “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي.