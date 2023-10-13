تزامنا مع تحليق لطيران استطلاع روسي.. قوات النظام تجدد قصفها البري على 6 قرى وبلدات ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”

تزامنا مع تحليق لطيران استطلاع روسي.. قوات النظام تجدد قصفها البري على 6 قرى وبلدات ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”

قصفت قوات النظام خلال ساعات الصباح الأولى، بالمدفعية الثقيلة، محيط بلدة تفتناز بريف إدلب الشمالي، ومحيط بلدة معارة النعسان بريف إدلب، ومحيط قرية بينين وبلدتي دير سنبل والبارة بريف إدلب الجنوبي، ومحيط قرية كفرنوران بريف حلب الغربي، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، حيث اقتصرت الأضرار على المادية.

وتزامن القصف البري مع تحليق لطيران استطلاع روسي في أجواء منطقة “بوتين- أردوغان”.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى تخلف العديد من الضحايا بينهم مدنيين.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، استشهاد مدني إثر قصف مدفعي نفذته قوات النظام، على بلدة كفرعمة بريف حلب الغربي، .كما طال القصف المدفعي، قرية معربليت بريف إدلب الجنوبي