تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي.. قصف صاروخي مكثف يطال مناطق في “جبل الزاوية” جنوب إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه قوات النظام على كنصفرة والفطيرة ومناطق أُخرى في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل أمس وصباح اليوم، قصفاً صاروخياً متجدداً تنفذه قوات النظام، مستهدفة مناطق في الفطيرة وكنصفرة وبينين وفليفل بريف إدلب الجنوبي، وكفرتعال بريف حلب الغربي، وسط تحليق لطائرات استطلاع في أجواء إدلب.