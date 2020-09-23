تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء “جبل الزاوية”.. قوات النظام تقصف مناطق شمالي اللاذقية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليق مستمر لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء “جبل الزاوية” في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع قصف بقذائف الدبابات، نفذته قوات النظام على محاور كلز وزيتونة في ريف اللاذقية الشمالي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هدوءًا حذراً ساد عموم منطقة “بوتين – أردوغان” منذ ما بعد منتصف ليل أمس وحتى صباح اليوم، حيث جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على بلدات وقرى جبل الزاوية، مستهدفة أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل، دون معلومات عن خسائر بشرية.