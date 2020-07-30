تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.. قصف مدفعي يطال مناطق في “جبل الزاوية”

تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.. قصف مدفعي يطال مناطق في “جبل الزاوية”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام المتمركزة في مدينة “كفرنبل” جنوبي إدلب، استهدف بلدة “البارة” في “جبل الزاوية، تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هدوءًا حذراً ساد منطقة “بوتين – أردوغان منذ ما بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس وحتى ساعات الصباح الأولى، لتعود قوات النظام وتجدد قصفها الصاروخي على مناطق في البارة وفليفل والفطيرة وكنصفرة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.