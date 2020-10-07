تزامنا مع تحليق مسيّرات “البيرقدار”.. القوات التركية تنتشر على طريق الـ”M4″ حلب – اللاذقية الدولي بريف إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انتشار مكثف للقوات التركية على طريق حلب – اللاذقية الدولي، غربي مدينة إدلب، تزامنا مع تحليق للطائرات المسيرة التركية في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة محور تلال كبانة بريف اللاذقية الشمالي، بالإضافة لقصف صاروخي نفذته قوات النظام المتمركزة في معسكر جورين على قرى سهل الغاب في ريف حماة الغربي.

وقصفت قوات النظام صباح اليوم الأربعاء، مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بالقذائف الصاروخية مواقعاً لقوات النظام في منطقة الدار الكبيرة بريف إدلب، ولا أنباء عن إصابات إلى الآن.