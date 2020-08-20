تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.. قوات النظام تقصف قرى جبل التركمان شمال اللاذقية

قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة قرى سلور وزيتونة وكلز بجبل التركمان شمال اللاذقية، ومحور الزيارة في سهل الغاب شمال غرب حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وتشهد أجواء ريف إدلب تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع، تزامنا مع تحليق طائرات استطلاع مذخرة في أجواء المنطقة الحدودية شمال وغرب محافظة إدلب.

وكانت قوات النظام جددت قصفها الصاروخي على مناطق في جبل الزاوية، قبل ساعات، واستهدفت بلدة البارة ومواقع في جبل الزاوية، ما أدى لإصابة 3 مدنيين بجراح كانوا يعملون ضمن أرض زراعية بمحيط البلدة.

واستهدفت الفصائل بالقذائف الصاروخية، مواقع لقوات النظام في حنتوتين بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مقتل عنصرين من المجموعات الجهادية، جراء قصف صاروخي من قِبل قوات النظام استهدف بلدة الفطيرة في “جبل الزاوية” جنوب إدلب.