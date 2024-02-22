تزامنا مع تدريبات عسكرية وتحليق طيران بمحاذاة مناطق الميليشيات الإيرانية .. الأخيرة تستهدف بالصواريخ أكبر القواعد الأمريكية بسورية

دوت انفجارات في القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور وهي أكبر القواعد في سورية، ناجمة عن هجوم للمجموعات المدعومة من إيران برشقة من الصواريخ، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وجاء ذلك، تزامنا مع تدريبات للقوات الأمريكية في القاعدة ذاتها، بالتوازي مع تحليق طائرات في الأجواء المحاذية لمناطق نفوذ الميليشيات بريف دير الزور.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 119 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 34 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 16 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

—33 على قاعدة معمل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 13 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة