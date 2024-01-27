تزامنا مع تدريبات في القاعدة الأمريكية الأكبر بسورية.. المجموعات المدعومة من إيران تهاجم حقل العمر النفطي بالطائرات المسيرة

محافظة دير الزور: هاجمت 3 طائرات مسيرة أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران، حقل العمر النفطي القاعدة الأمريكية الأكبر في سورية، تزامنا مع تدريبات للقوات العسكرية في القاعدة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري، اليوم، إلى أن المجموعات المدعومة من إيران استهدفت بـ 4 صواريخ القاعدة العسكرية الأمريكية في معمل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور الشمالي، سقطت في الجهة الشرقية للقاعدة، ويشار بأن الاستهداف هو الثالث للقاعدة لليوم الثاني على التوالي بعد الهجوم الذي استهدفها مساء أمس بالطائرات المسيّرة والذي أسفر عن إصابة 3 جنود من القوات الأمريكية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 103 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 24 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 15 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

—29 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 12 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة