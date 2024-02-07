تزامنا مع تدريبات في قاعدة كونيكو.. وصول تعزيزات عسكرية ولوجستية للقواعد الأمريكية بشمال شرق سوريا

استقدمت قوات “التحالف الدولي” رتلاً من التعزيزات العسكرية مؤلفة من 80 شاحنة محملةً بمواد عسكرية ولوجستية وصناديق مغلقة، برفقة مصفحات أمريكية، قادمة من إقليم كردستان العراق إلى قواعدها في مدينتي الحسكة ودير الزور، حيث توجهت 25 شاحنة من الرتل إلى حقل العمر النفطي بريف ديرالزور الشرقي، بالتزامن تحليق طيران حربي ومروحي في سماء المنطقة.

ورصد نشطاء المرصد السوري منذ قليل إلى دوي انفجارات في القاعدة الأمريكية بمعمل كونيكو للغاز شمال دير الزور، ناجمة عن تدريبات عسكرية للقوات الأمريكية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والتسديد على أهداف وهمية، في إطار رفع الجاهزية القتالية للقوات ودعم منظموتها الدفاعية.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى هبوط طائرتي شحن أمريكيتين، في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال محافظة الحسكة، تحملان معدات عسكرية ولوجستية لتعزيز القواعد العسكرية.