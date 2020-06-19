تزامنا مع  تدمير جرافة عسكرية لها على محور سهل الغاب.. قوات النظام تقصف ريفي إدلب وحماة

قصفت قوات النظام بقذائف الهاون محيط قرية بينين في ريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، دمرت الفصائل جرافة عسكرية لقوات النظام، جراء استهدافها بصاروخ موجه على محور قرية المنارة في سهل الغاب شمال غرب حماة، تزامنا مع قصف مدفعي من قوات النظام استهدف مواقع الفصائل هناك، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على أماكن في الفطيرة ومحيط كنصفرة وسفوهن وفليفل والحلوبي بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن إصابات.