تزامنا مع تنفيذ عصيان داخل سجن الطبقة.. “الأسايش” تشتبك مع خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في مدينة الطبقة

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن هجوما عنيفا نفذه خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، مساء اليوم، استهدف حاجزا أمنيا لقوات “الأسايش” عند دوار العلم في مدينة الطبقة في ريف الرقة، تزامنا مع قطع أوصال المدينة واستنفار كبير لجميع القوى التابعة لـ”قسد” في المنطقة.

وذكرت مصادر المرصد السوري بأن مساجين من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” ينفذون عصيانا داخل سجن الطبقة المحيط في موقع الاشتباكات، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان عصيانا مماثلا جرى في الحسكة في 3 أيار/مايو، حيث تدخلت القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب التابعتان لـ”قسد” للسيطرة عليه.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة نفذوا العصيان، لينتهي بعد ساعات من بدئه بإجراء مفاوضات مشتركة بين ممثلين عن قوات “قسد” وقوات التحالف من جهة وعناصر التنظيم المحتجزين من جهة أخرى.

وكان عناصر التنظيم المساجين خلعوا أبواب المهاجع والممرات قبل أن تستعيد قوات “قسد” السيطرة عليه.