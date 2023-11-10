تزامنا مع حدة الهجمات الإيرانية على قواعدها.. انفجارات تدوي ضمن قاعدة الأمريكان في حقل كونيكو للغاز

محافظة دير الزور: سمعت أصوات انفجارات عدة ضمن قاعدة حقل كونيكو للغاز وذلك مساء أمس الخميس، ولا يعلم حتى اللحظة إذا ما كانت ناجمة عن تدريبات عسكرية أجرتها قوات “التحالف الدولي” بالذخيرة الحية، أم أنها ناجمة عن استهداف جديد للقاعدة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة انتقاما لغزة، حيث تشهد المنطقة تصعيدا عسكريا لافتا، لا سيما في زيادة حدة الهجمات ضد القواعد العسكرية الأمريكية المنتشر في الأراضي السورية من قبل إيران وموالين لها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 تشرين الأول الجاري 26 استهدافا لقواعد “التحالف الدولي”. توزعت على النحو التالي: 5 على قاعدة التنف، و5 على قاعدة حقل العمر النفطي، و4 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، 3 على قاعدة خراب الجير برميلان، و6 على قاعدة الشدادي، و1 على قاعدة تل بيدر، 1 على قاعدة قسرك