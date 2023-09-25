تزامنا مع دوي انفجار شديد في محيط السقيلبية.. الطائرات الروسية تنفذ عدة غارات جوية جديدة على ريف إدلب الجنوبي

تزامنا مع دوي انفجار شديد في محيط السقيلبية.. الطائرات الروسية تنفذ عدة غارات جوية جديدة على ريف إدلب الجنوبي

نفذت طائرات حربية روسية في ساعات صباح الأولى 3 غارات جوية، استهدفت محيط قرية الحلوبة بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وتزامن ذلك، مع غارة جوية نفذتها طائرة مجهولة، استهدفت قرية جلاب في محيط السقيلبية بريف حماة الغربي، ضمن من مناطق سيطرة قوات النظام، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 6 أيلول الجاري، إلى مقتل 5 عناصر من فصيل أنصار التوحيد الجهادي وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة، نتيجة الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية الروسية على قرية الفطيرة بجبل الزاوية جنوب إدلب.

كما شن الطيران الحربي الروسي غارتين على محيط قرية البارة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.