تزامنا مع سقوط قتلى وجرحى في أريحا.. هيئة تحرير الشام ترسل تعزيزات إليها.. ومحاولة اغتيال مواطن شمال سلقين

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:

أفادت مصادر المرصد السوري، اليوم، بأن أرتالا من هيئة تحرير الشام توجهت إلى مدينة أريحا، إثر اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقنابل بين القوة التنفيذية التابعة لهيئة تحرير الشام من جهة وعائلة من المدينة، حيث قتل شخصين وأصيب آخرين نتيجة تلك الاشتباكات المستمرة حتى مساء اليوم.

على صعيد آخر، تعرض شاب، مساء اليوم، لمحاولة اغتيال بإطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة في منطقة إسقاط شمال مدينة سلقين، دون وقوع إصابات.

وكان المرصد السوري أشار أمس، إلى أن مدينة إدلب وعموم المناطق الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل، تشهد انفلاتا أمنيا يتمثل بعمليات خطف وسرقة وسطو مسلح، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على سرقة محلات تجارية في منطقة مخيمات أطمة شمال إدلب.

كما سجلت 4 حالات سرقة سيارات ومنازل وعدد من الدراجات النارية في مناطق مختلفة خلال اليوم، ويشتكي الأهالي من سوء إدارة الشرطة الإسلامية التابعة لـ”حكومة الإنقاذ”، أمن المناطق التي تخضع لنفوذهم، وأفادت مصادر المرصد السوري بأن الشرطة في مدينة حارم وريفها فرضت مبلغا وقدره 3 آلاف ليرة سورية على كل محل ومنزل لقاء تأمين الحماية والحراسة.