تزامنا مع ضربات جوية روسية.. قوات النظام ومليشيا الدفاع الوطني يشتبكون مع عناصر “التنظيم” في بادية الرصافة

محافظة الرقة: اندلعت اشتباكات مسلحة خلال الساعات الفائتة، درات بين عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة، وقوات النظام وميليشيا الدفاع الوطني من جهة أخرى، خلال حملة تمشيط النظام بادية الرصافة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة، بينما وتزامنت الاشتباكات مع تنفيذ المقاتلات الحربية الروسية ضربات جوية على مواقع “التنظيم” في البادية ذاتها.

ويشار إلى أن قوات النظام ومليشيا الدفاع الوطني يواصلون حملة تمشيط في باديتي تدمر بريف حمص الشرقي والرصافة بريف الرقة، بإسناد سلاح الجو الروسي.

وجاء ذلك، بعد أن كثفت خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” من هجماتها ضمن مناطق نفوذ قوات النظام في البادية السورية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 17 كانون الثاني، بأن قوات النظام أطلقت حملة تمشيط في بادية التبني بريف دير الزور الغربي، حيث توجهت ١٢ عربة رباعية الدفع تقل عناصر من الدفاع الوطني، و١٠ عربات تقل عناصر لواء القدس، للمشاركة في عملية البحث عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وتمشيط البادية.