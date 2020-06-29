تزامنا مع عصيان سجناء من تنظيم “الدولة الإسلامية” في غويران.. مروحيات “التحالف الدولي” تحلق في أجواء مدينة الحسكة

أفادت مصادر المرصد السوري، بأن مساجين من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” نفذوا عصيانا في سجن غويران الخاضع لنفوذ “قسد” في مدينة الحسكة، حيث طالب عناصر التنظيم بالسماح لعائلاتهم بزيارتهم في السجن وانشاء محاكم عادلة لهم، وحاول عناصر التنظيم تحطيم جدران وأبواب السجن، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية في صفوف المساجين.

على صعيد متصل، حلقت طائرات مروحية تابعة لـ”التحالف الدولي” على علو منخفض في أجواء مدينة الحسكة.

وكان عصيانا مماثلا جرى في الحسكة في 3 أيار/مايو، حيث تدخلت القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب التابعتان لـ”قسد” للسيطرة عليه.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة نفذوا العصيان، لينتهي بعد ساعات من بدئه بإجراء مفاوضات مشتركة بين ممثلين عن قوات “قسد” وقوات التحالف من جهة وعناصر التنظيم المحتجزين من جهة أخرى.

وكان عناصر التنظيم المساجين خلعوا أبواب المهاجع والممرات قبل أن تستعيد قوات “قسد” السيطرة عليه.