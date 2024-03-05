تزامنا مع قصف بري تركي.. مسيرة انتحارية تستهدف موقعا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي

82

محافظة حلب: استهدفت طائرة مسيرة انتحارية تابعة للقوات التركية موقعا في قرية “شيخ عيسى” بمنطقة الشهباء، واقتصرت الأضرار على المادية فقط، وجاء ذلك بالتزامن مع استهداف القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قرى زيوان و خريبشة وتل مضيق و سد الشهباء ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري والقوات الكردية بريف حلب الشمالي.

وأشار المرصد السوري في 3 آذار الجاري، إلى استهداف طائرة مسيرة انتحارية تركية قرية علقمية التابعة لناحية شران بريف عفرين، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

قد يعجبك ايضا المزيد