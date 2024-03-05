تزامنا مع قصف بري تركي.. مسيرة انتحارية تستهدف موقعا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: استهدفت طائرة مسيرة انتحارية تابعة للقوات التركية موقعا في قرية “شيخ عيسى” بمنطقة الشهباء، واقتصرت الأضرار على المادية فقط، وجاء ذلك بالتزامن مع استهداف القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قرى زيوان و خريبشة وتل مضيق و سد الشهباء ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري والقوات الكردية بريف حلب الشمالي.

وأشار المرصد السوري في 3 آذار الجاري، إلى استهداف طائرة مسيرة انتحارية تركية قرية علقمية التابعة لناحية شران بريف عفرين، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.