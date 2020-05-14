تزامنا مع قصف بري لقوات النظام على ريفي إدلب وحلب.. الفصائل تسقط طائرة استطلاع في أجواء ريف إدلب

قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية، مساء اليوم، قريتي كفرعمة والقصر بريف حلب الغربي، وبلدة كنصفرة في ريف إدلب، تزامنا مع تحليق طائرات استطلاع تابعة لقوات النظام في أجواء ريف إدلب، بينما استهدفت الفصائل المقاتلة إحدى هذه الطائرات في ريف إدلب الجنوبي، في حين وردت معلومات عن اسقاطها في ريف إدلب الجنوبي.

ما عدا ذلك، يتواصل الهدوء الحذر عموم منطقة “خفض التصعيد” مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ70 على التوالي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على أماكن في قريتي فليفل وسفوهن بريف إدلب الجنوبي، فيما حلقت طائرات استطلاع في أجواء سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.