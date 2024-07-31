تزامنا مع قصف بري.. مسيّرة انتحارية لقوات النظام تهاجم موقعا في ريف حلب الغربي

هاجمت طائرة مسيّرة انتحارية تابعة لقوات النظام في ساعات الصباح الأولى موقعاً قرب قرية كفرتعال بريف حلب الغربي، فيما لم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

كما استهدفت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” بالقذائف الهاون مواقع عسكرية لقوات النظام على محور طنجرة بريف حماة الغربي، وسط معلومات عن سقوط جرحى، بالتزامن مع القصف المدفعي المتبادل بين الطرفين على محور العنكاوي في منطقة سهل الغاب.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، تم رصد مهاجمة 75 طائرة مسيرة انتحارية من نوع درون Fpv، مناطق مدنية وعسكرية في منطقة “بوتين-أردوغان”، ويأتي التصعيد استمرارا لهجمات المسيرات التي سجلت أولها في 6 شباط الماضي، أسفرت الهجمات في تموز، 3 منها استهدفت قاعدة تركية في جبل الزاوية، بينما تمكنت الفصائل من إسقاط 4 منها في ريف إدلب.

ومع تزايد الهجمات بالمسيرات تعطلت أعمال المدنيين الذين يمارسون نشاطاتهم بالزراعة وتربية الماشية، والصيد في المناطق القريبة من خطوط التماس مع قوات النظام.