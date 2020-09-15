تزامنا مع قصف قوات النظام لقرى جبل الزاوية.. اشتباكات متبادلة على محاور ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات متقطعة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية من جهة أخرى، على محور قرية الرويحة في ريف إدلب، تزامنا مع إطلاق قنابل مضيئة على المحاور، في حين قصفت قوات النظام قرى بينين وحرشها، والموزرة وسفوهن وبلدة البارة بجبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد، غارات جوية روسية طالت معسكرات تدريب ومقرات لـ”هيئة تحرير الشام” في منطقة باتنته الواقعة غرب مدينة معرة مصرين شمالي إدلب، ما أدى لوقوع جرحى من عناصر الهيئة، حيث تناوبت 6 مقاتلات روسية على استهداف أحراش باتنته والأحراش الغربي لمدينة إدلب بأكثر من 20 غارة جوية، تزامناً مع الغارات الروسية، استهدفت قوات النظام البرية بالقذائف الصاروخية بلدتي كفرعويد والحلوبية ومناطق أُخرى من جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.