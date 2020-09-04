تزامنا مع قصف مدفعي تركي.. اشتباكات بين قوات النظام والفصائل في ريفي إدلب وحلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل من جهة أخرى، على محور كفر تعال غرب حلب، تزامنا مع اشتباكات مماثلة على محور مدينة سراقب بريف إدلب.

بالتوازي مع قصف تركي استهدف مواقع نفوذ قوات النظام في محيط سراقب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق مقتل عنصرين من قوات النظام وجرح آخرين، اليوم، إثر دخول مجموعة لقوات النظام في حقل ألغام متقدم زرعه عناصر الفصائل على محور قرية البارة في ريف إدلب الجنوبي.

وفي سياق متصل، قصفت الفصائل العاملة في ريف إدلب، تجمعات قوات النظام في قرية الدار الكبيرة بمحيط مدينة كفرنبل جنوب إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الجمعة، تحليقا متواصلا لطائرات استطلاع روسية وأخرى تركية في أجواء مدينة إدلب وريفها الجنوبي، في حين قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل أمس، أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وأطراف البارة ضمن جبل الزاوية، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة.

كما وردت معلومات للمرصد السوري، عن مقتل عناصر في قوات النظام جراء استهدافهم بالقناصات من قبل هيئة تحرير الشام على محاور بريف إدلب.