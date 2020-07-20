تزامنا مع قصف مدفعي تركي.. اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا والقوات الكردية في ريف إعزاز

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية المنتشرة شمال حلب، على محاور قرية مرعناز، تزامنا مع قصف مدفعي للجيش التركي من قواعده في إعزاز استهدف مواقع القوات الكردية في مرعناز والمالكية وشوارغة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت القوات الكردية المنتشرة في ريف حلب، في 18 تموز/يوليو، قد قصفت مواقع الفصائل الموالية لتركيا في قرية كفر خاشر في ريف إعزاز شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.