تزامنا مع قصف مدفعي تركي.. “الجيش الوطني” يشتبك مع النظام والقوات الكردية بريف حلب

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة قريتي مرعناز والمالكية بناحية شران بريف عفرين شمال غربي حلب ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي، تزامناً مع اندلاع اشتباكات مسلحة بين القوات الكردية والنظام السوري من جهة، و”الجيش الوطني” من جهة أخرى على محور مرعناز غرب إعزاز شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري يوم أمس إلى قصف القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، محيط قريتي مديونة والشعالة بريف حلب الشرقي صمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام، في حين ردت قوات النظام على مصادر القصف، واستهدفت قرية فافرتين التابعة لناحية شيراوا ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة، بالإضافة إلى قرى كفرتعال والقطر وكفرعمة بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.