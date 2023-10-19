تزامنا مع قصف مدفعي تركي.. درون انتحاري يستهدف سيارة غرب مدينة عين العرب (كوباني)

محافظة حلب: قصفت طائرة “درون” انتحاري تابعة للقوات التركية، سيارة، في ريف عين العرب (كوباني) الغربي بريف حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

تزامن ذلك مع قصف نفذته القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، استهدف قرية أحمد منير بريف ” كوباني”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية.

وبذلك، يرتفع إلى 91 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل 76 شخص، بالإضافة لإصابة أكثر من 80 شخص بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 16 مدنيين بينهم طفل ومواطنتين، و3 من الكوادر المدنية بالإدارة الذاتية من ضمنهم امرأة.

– 57 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية.

– 3 من قوات النظام.

وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:

– 59 استهداف على الحسكة أسفرت عن مقتل 13 من المدنيين بينهم طفل و3 سيدات، و33 قتلى عسكريين.

– 3 استهدافات على الرقة، لم تسفر عن قتلى.

– 29 استهداف في ريف حلب أسفرت عن مقتل 3 من المدنيين، و3 من قوات النظام، و24 من العسكريين.