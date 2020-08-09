تزامنا مع قصف منطقة “بوتين-أردوغان”.. القوات التركية تستهدف مواقع قوات النظام في جنوب إدلب

قصفت القوات التركية تجمعات قوات النظام في قرية حنتوتين بريف إدلب، تزامنا مع قصف قوات النظام قرية سان ودير سنبل في ريف إدلب ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وفي سياق ذلك، استهدفت الفصائل المقاتلة مواقع قوات النظام في بلدة خان السبل على طريق “دمشق-حلب” الدولي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت القوات التركية استهدفت مواقع لقوات النظام في جبل الزاوية.

وقصفت الفصائل مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام هناك.

وقصفت قوات النظام مناطق في البارة وكنصفرة والموزرة في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي.