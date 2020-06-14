تزامنا مع محاولة دخولهم إلى مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. “قسد” تلقي القبض على 3 نساء من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية”

تمكنت قوى الأمن الداخلي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم، من إلقاء القبض على 3 من نساء تنظيم “الدولة الإسلامية” كن يحاولن الفرار نحو المناطق التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا في منطقة تل أبيض، حيث تم إلقاء القبض عليهن في قرية الدبس بالقرب من عين عيسى.

وأفادت مصادر المرصد السوري، في 12 حزيران، بأن قوات “الأسايش” بدأت حملة أمنية ضمن مخيم “الهول” الذي يحوي عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” في الريف الجنوبي الشرقي من محافظة الحسكة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الحملة الأمنية التي بدأتها قوى الأمن العام “آسايش” تهدف إلى إنهاء الخلايا التي شكلتها نسوة تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن دويلة الهول، ووضع حد للخروقات التي ازدادت مؤخرًا، وإزالة ما أقدمت النسوة على إنشائه من محاكم شرعية، وأقسام تدريب الأطفال على أفكار تنظيم الدولة المتطرفة.

وعثرت قوى الأمن العام “آسايش” في قسم “المهاجرات” على مواد تستخدم لصناعة المتفجرات، والعبوات الناسفة محلية الصنع وبعض الأسلحة المخبأة.