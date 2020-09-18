 تزامنا مع مرور رتل لـ”قسد”.. انفجار عبوة ناسفة في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة في قرية الدحلة بريف دير الزور الشرقي، تزامنا مع مرور رتل لقوات سوريا الديمقراطية، في حين توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان التفجير، كما سمع أصوات إطلاق نار في الموقع، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عبوة ناسفة انفجرت مساء أمس الخميس، أثناء مرور رتل تابع لقوات التحالف الدولي في قرية ابريهه الواقعة ضمن ريف دير الزور الشرقي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري أشار مساء أمس، إلى انفجار 3 عبوات ناسفة، قرب حقل العمر النفطي في ريف دير الزور، تزامنا مع مرور آلية عسكرية نوع “همر” تابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، على الطريق المؤدي للحقل، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.