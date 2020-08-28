تزامنا مع مرور عربات تركية.. مظاهرة للنازحين في أريحا تطالب بالعودة إلى مناطقهم وإسقاط النظام السوري

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: خرج أهالي مدينة أريحا في مظاهرة، تزامنا مع مرور عربات تركية في المدينة.

وطالب المتظاهرون بعودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم التي سيطرت عليها قوات النظام خلال الحملات العسكرية الأخيرة، وأكدوا على مطالبهم في إسقاط النظام السوري.

وتشهد المناطق الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام، استياء وغضب شعبي واسع، بعد نفاذ صبر الأهالي في تطبيق الوعود التركية بالعودة إلى منازلهم.

وتعيش آلاف العائلات في مخيمات ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل، دون وجود أدنى مقومات الحياة.

ومع سيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال العملية العسكرية الأخيرة على مناطق واسعة من المناطق والأراضي الزراعية في أرياف حلب وإدلب وحماة، وحرم عائلاتها من مصدر رزقها.