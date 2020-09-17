تزامنا مع مرور عربة عسكرية لـ”قسد”.. انفجار 3 عبوات ناسفة قرب حقل العمر النفطي في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت 3 عبوات ناسفة، قرب حقل العمر النفطي في ريف دير الزور، تزامنا مع مرور آلية عسكرية نوع “همر” تابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، على الطريق المؤدي للحقل، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان علم، أن مسلحين مجهولين استهدفوا بالأسلحة الرشاشة دورية لقوات سوريا الديمقراطية، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، في منطقة ختيلة بمدينة البصيرة، دون معلومات عن خسائر بشرية، عقب ذلك قامت قسد باستنفار قواتها في المنطقة والانتشار على طريق قرية الزر.