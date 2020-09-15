تزامنا مع مرور عربة مصفحة لـ”قسد” انفجار دراجة نارية على طريق “الخرافي” بريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت دراجة نارية مفخخة على طريق “الخرافي” الذي يصل ما بين مدينتي الشدادة ودير الزور، تزامنا مع مرور سيارة مصفحة تقل قيادية في قوات سوريا الديمقراطية، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية، دون تسجيل إصابات.

وكان انفجارا هز بلدة ذيبان الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي، أمس، نتيجة دراجة نارية مفخخة انفجرت أثناء مرور سيارة لقسد في البلدة، الأمر الذي أدى إلى مقتل أحد عناصر قسد.