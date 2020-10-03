تزامنا مع مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي.. قصف صاروخي متبادل شهدته محاور “جبل الزاوية” جنوب إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام البرية منذ منتصف ليل الجمعة – السبت، حتى صباح اليوم استهدف مناطق متفرقة من جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع قصف صاروخي من قِبل الفصائل طال تمركزات النظام في مدينة كفرنبل جنوب إدلب وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأمس، مقتل عنصر وإصابة 3 آخرين من الفصائل المقاتلة، جراء القصف المدفعي والصاروخي الذي نفذته قوات النظام على محاور جبل الزاوية بريف إدلب.

كما قصفت قوات النظام مواقع في “جبل الزاوية”، ومحور كبانة بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وتل واسط والحميدية بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل الجهادية بالمدفعية الثقيلة، تجمعات قوات النظام في قرية الدار الكبيرة بريف إدلب.