تزامنا مع مواصلة روسيا تجنيد السوريين.. قوات المهام الخاصة تواصل تدريباتها العسكرية في ريف حلب

محافظة حلب: أجرت الفرقة 25 قوات مهام خاصة التي يقودها “سهيل الحسن”، صباح اليوم، تدريبات عسكرية في المنطقة المفتوحة بالقرب من منطقة الجبول بريف حلب الجنوبي الشرقي، وبإشراف القوات الروسية، ضمن إطار مواصل القوات الروسية تدريب القوات على عمليات الإنزال المظلي وتسديد الأهداف بالمدفعية والصواريخ، بمشاركة الطائرات الحربية الروسية في التدريبات عبر إجراء المناورات في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد أمس، مواصلة القوات الروسية تجنيد السوريين وتحويلهم إلى مرتزقة لخدمة مصالحها الخاصة، بغية إرسالهم للقتال في أوكرانيا إلى جانب الروس بعد خضوعهم لتدريبات عسكرية مكثفة، وتقدم روسيا إغراءات مادية ومعنوية لكسب أكبر عدد ممكن من المجندين، حيث تعرض مبالغ مالية جيدة بالنسبة لهم، بالإضافة لامتيازات أخرى أبرزها منح الجنسية الروسية لسوريين تم تجنيدهم وإرسالهم للقتال في أوكرانيا.

وتعمد روسيا إلى زج المجندين ضمن صفوف الفرقة 25 “مهام خاصة” التي يقودها “سهيل الحسن”، وتجري تدريبات عسكرية مكثفة لهم داخل الأراضي السورية قبل إرسالهم لأوكرانيا، وتتركز التدريبات على التسديد بالمدفعية والصواريخ الموجهة وضرب أهداف وهمية والتصويب والإنزال المظلي وإجراء مناورات، بالإضافة لتدريبهم على كيفية اقتحام المباني وما إلى ذلك من أمور عسكرية، وعادة ما تجري التدريبات بريف حلب أو ريف حماة.