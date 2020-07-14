تزامنا مع نزوح عائلات ريف إدلب.. طائرة مسيرة تستهدف دراجة نارية وتصيب رجل وامرأة في جبل الزاوية 

استهدفت طائرة استطلاع مذخرة لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، اليوم، دراجة نارية كانت تقل رجل وامرأة بالقرب من بلدة كنصفرة في جبل الزاوية جنوب إدلب، ما أدى إلى إصابتهما بجروح متفاوتة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان حركة نزوح جديدة في مدينة أريحا وقرى واقعة بجبل الزاوية، جراء التصعيد العنيف اليوم، سواء من قبل قوات النظام عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية، أو من قبل الطائرات الحربية الروسية وغاراتها المكثفة، حيث ارتفع تعداد الغارات التي شنتها طائرات حربية روسية خلال ساعات قليلة إلى 18، على مناطق ضمن ريفي إدلب واللاذقية، حيث استهدف محور كبانة بجبل الأكراد بـ12 غارة، وكل من بينين والبارة بجبل الزاوية بـ3 غارات.

على صعيد متصل أصيب 5 مدنيين بجراح متفاوتة، بينهم أطفال، جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي.