تزامنا مع هجوم بـ”الدرونز”.. القوات التركية تقصف قريتين بريف منبج

محافظة حلب: قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، قريتي الكريدية والبويهج ضمن مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري بريف منبج، بالتزامن مع إلقاء طائرات “درونز” قنابل على مناطق عسكرية.

وقصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة الشيخ عقيل بريف حلب الشمالي، بالمدفعية وقذائف الهاون، قرى الكاوكلي وكورهيوك وقرط ويران والصيادة واليالانلي ضمن مناطق قوات جبهة الأكراد بريف منبج.

ودارت اشتباكات، بين قوات جبهة الأكراد من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل الأخيرة لمواقع الأولى على محاور قرية البوغاز بريف منبج شرق محافظة حلب.