تزامنا مع هجوم لـ”التنظيم” على رعاة أغنام.. طائرات حربية روسية تشن سلسلة غارات على البادية السورية

تزامنا مع هجوم لـ”التنظيم” على رعاة أغنام.. طائرات حربية روسية تشن سلسلة غارات على البادية السورية

هاجم أفراد من تنظيم “الدولة الإسلامية” مجموعة من رعاة الأغنام في بادية المسرب غربي دير الزور، ودارت اشتباكات بين الطرفين، قبل أن يفر عناصر “التنظيم” إلى جهة مجهولة، في حين انطلقت مجموعات من الدفاع الوطني ولواء القدس إلى موقع الاشتباكات، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

على صعيد متصل، نفذت الطائرات الحربية الروسية، سلسلة غارات على مواقع في البشري والرصافة وتدمر، يتوقع أنها كهوف يستخدمها “التنظيم”.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 127 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

17 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات

100 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 13 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 49 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و10 أشخاص بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 16 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل27 من العسكريين بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و2 من التنظيم، و2 من العاملين في جمع الكمأة

– 26 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 49 من العسكريين بينهم 3 من الميليشيات الموالية لإيران، و12 من التنظيم، واستشهاد مدني.

– 3 عمليات في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 11 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 3 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 10 من العسكريين، واستشهاد 7 مدنيين بينهم طفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران