تزامنًا مع استمرار الجانب التركي بحجز مياه الفرات.. الفصائل الموالية لتركيا تعمل على حجز مياه نهر الخابور في مناطقها بريف تل تمر شمالي الحسكة

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدء الفصائل الموالية لتركيا بحفر خنادق ورفع سواتر ترابية كبيرة عند جسر نهر الخابور من قسمه المار بمناطق سيطرتها في قرية مناجير بريف تل تمر شمالي الحسكة، بهدف حجز المياه عن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والجزيرة السورية بالكامل، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، تعمل الفصائل الموالية لأنقرة على توسيع النهر عند جسر قرية المناجير، لتحويلة إلى ما يشبه بركة مياه كبير لتخزين مياه النهر فيها وحجزها, فضلًا عن قيامها برفع سواتر ترابية بوجه المياه المتدفقة نحو باقي مناطق الجزيرة السورية، الأمر الذي سيتسبب بضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، يأتي ذلك في ظل مواصلة الجانب التركي حجز مياه نهر الفرات.

يبلغ طول نهر الخابور نحو 320 كم وينبع من جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية ثم يعبر الحدود جنوباً إلى سوريا من ناحية رأس العين شمال محافظة الحسكة، ويندمج في نهر جقجق في الجزيرة السورية ويصب في نهر الفرات قرب مدينة الميادين شرقي دير الزور .

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى عودة انخفاض منسوب مياه نهر الفرات، بعد الحديث عن بدء الجانب التركي برفع الحجز عن المياه وضمها من جانبه، ليعود الجانب التركي ويقوم بإغلاق السدود، وعودة انخفاض منسوب المياه في النهر بشكل ملحوظ، مع استمرار توقف عنفات ضخ المياه و عنفات توليد الطاقة الكهربائية بالتوقف، وسط استياء شعبي كبير في منطقة الجزيرة السورية من قبل الأهالي، حيال استمرار الحكومة التركية بقطع مياه نهر الفرات.