تزامنًا مع استمرار الفصائل بسرقة زيتون الأهالي.. مقتل لص من فصيل “السلطان مُراد” خلال محاولته سرقة أكياس زيتون في عفرين

محافظة حلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن لص ينتمي لفرقة “السلطان مُراد” قُتل بتاريخ 9 تشرين الأول الجاري، أثناء محاولة مجموعة من اللصوص التابعين للفرقة سرقة أكياس زيتون من أمام منزل مواطن في قرية قورنة التابعة لناحية بلبل بريف عفرين، حيث جرى تبادل في إطلاق النار بين اللصوص وحراس من القرية تم تعيينهم لحراسة القرية من عمليات السرقة، ما أدى إلى مقتل أحد اللصوص وفرار الآخرين.

وشهدت قرى ناحية بلبل خلال الأسبوع الجاري سرقة أكثر 500 شجرة زيتون من قبل لصوص ينتمون لفصيل “السلطان مراد”، توزعت الأشجار المسروقة على قرى “قورنة و بوليو و زعرة و هيامو وقسطل خضري” في ناحية بلبل، كما أقدم عناصر من لواء “السمرقند” المسيطر على قرية يلانقوز بناحية جنديرس بتاريخ 9 تشرين الأول الجاري، على سرقة وجني أكثر من 3 آلاف شجرة زيتون ضمن الحقول الواقعة بين قرية يلانقوز و ناحية جنديرس، حيث نقلوا أكياس الزيتون المسروق إلى قرية” فريرية بناحية جنديرس لعصرها.

وفي قرى ميدان اكبس و جنجليا الخاضعة لسيطرة “فيلق الشام” أُجبر الفلاحون في تلك القرى على بيع محصول الزيتون حصرًا لمندوب تم تعيينه من قِبل الفصيل و بالسعر الذي يحدده المندوب، وكل من لا يلتزم ببيع المحصول للمندوب يعاقب بمصادرة محصوله وتهديده بالخطف و اتهامه بالتعامل مع “الإدارة الذاتية”، حيث تم شراء أكثر من 40 كيس زيتون بسعر 400 دولار تحت تهديد السلاح بينما يقدر السعر الحقيقي بأكثر من 2500 دولار،في الـ 8 تشرين الأول الجاري، أقدم فصيل “فيلق الشام” على جني وسرقة 100 شجرة زيتون في قرية جقماق صغير بناحية راجو.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد الأشجار المسروقة منذ الأول من أكتوبر الجاري بشكل تقريبي 28,400 شجرة، توزعت على الشكل التالي : (7 آلاف في قرية ” قزلباش بناحية بلبل و 17 ألف شجرة في قرى “عبودان و قارنه و شيخورزة” بناحية بلبل من قبل صقور الشام) و750 شجرة في قرية عمر سمو بناحية شران من قبل جيش النخبة و 50 شجرة في ناحية شيخ الحديد من قبل فصيل”العمشات” و 3 آلاف شجرة بقرية يلانقوز بناحية جنديرس من قبل فصيل لواء السمرقند و 100 شجرة زيتون في قرية حقماق صغير بناحية راجو من قبل فصيل فيلق الشام،و 500 شجرة زيتون في قرى ناحية بلبل من قبل لصوص ينتمون لفصيل السلطان مراد.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد أشار يوم أمس إلى أن عناصر فصيل”صقور الشمال” الموالي لتركيا اعترضوا الطريق على مواطنين من أهالي قرية” قزلباش ” في ناحية بلبل، أثناء توجههم إلى حقول الزيتون واعتدوا على اثنين منهم بالضرب المبرح، لمنعهم من التوجه إلى كروم الزيتون.

كما أخبروا الأهالي بأنه لا يحق لهم جني الزيتون، لأنه من حق الفصائل.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري فقد بلغ عدد الاشجار المستولى عليها من قبل فصيل “صقور الشمال” ما يقارب 7 آلاف شجرة، تعود ملكيتها إلى المواطنين (ر. ج) و(ع. خ) و(م. ع).

وفي سياق متصل، سرق فصيل “صقور الشمال” في 3 تشرين الأول، محصول أكثر من 17 ألف شجرة في قرى “عبودان” و” قارنه” و شيخورزة ” وقامو بعصرها في معصرة زيتون استولوا عليها في قرية” قارنة” بهدف عصر الزيتون المستولى عليها.

وأشار المرصد السوري إلى أن الفصائل الموالية لتركيا تعرقل المواطنين من الذهاب إلى أراضيهم، بحجة فرض حظر التجوال لمنع انتشار فيروس “كورونا”، ففي قرية أرنده التابعة لناحية الشيخ حديد في ريف عفرين، حاول أحد أهالي قرية أرنده الوصول إلى كرم الزيتون الخاص به قرب بلدة الشيخ حديد لقطاف مئات الأشجار التي يمتلكها، وعند وصوله إلى حاجز فصيل العمشات رفض عناصر الحاجز إدخاله، بحجة إغلاق المنطقة وفرض حظر التجوال بسبب “كورونا”، بينما قالت مصادر أهلية أن الفصيل سرق محصول 50 شجرة زيتون من أصل 300 الذي يملكه المواطن، بينما أوكل فصيل “أبو عمشة” مخاتير القرى التي يسيطر عليها لتحصيل نسبة تصل 25 في المئة من إنتاج الزيتون خلال هذا الموسم.

كما فرض الفصيل ذاته مبالغ مالية كبيرة على أصحاب الوكالات “بحسب الأرض وما تحمله من ثمار”، حيث يصل المبلغ لـ 1000 دولار أمريكي عن كل وكالة، والوكيل هو شخص مقرب من الدرجة الأولى من مالك الأرض.