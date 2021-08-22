تزامنًا مع استمرار نزوح الأهالي.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان ريفي تل تمر وأبو راسين

تزامنًا مع استمرار نزوح الأهالي.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان ريفي تل تمر وأبو راسين

محافظة الحسكة: تشهد منطقتا أبوراسين (زركان) وتل تمر في ريف الحسكة استمرارًا لحركة النزوح، وسط تخوف المواطنين من تصعيد عسكري تركي على مناطقهم.

على صعيد متصل، قصفت القوات التركية براجمات الصواريخ والمدافع عند منتصف ليل السبت-الأحد، قريتي الدرارة وعبوش بريف تل تمر، ومناطق على خطوط التماس مع “قسد” جنوب ناحية أبو راسين، دون ورود معلومات عن إصابات حتى الآن.

وكانت قد تعرضت، أمس، قرى تل شنان ودردارة وأم الكيف القريبة من القاعدة الروسية إضافة إلى مواقع أخرى تتمركز بها قوات النظام في ريف تل تمر بريف الحسكة لعشرات القذائف مصدرها القوات التركية والفصائل الموالية لها، فيما ردت قوات سوريا الديمقراطية بالقصف على مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا ضمن مناطق “نبع السلام”.

وأسفر القصف التركي عن إصابة عنصر في قوات النظام تم نقله إلى المستشفيات في المنطقة.

وتسبب القصف التركي المكثف بِنزوح أهالي القرى القريبة من خطوط التماس في ريف تل تمر.